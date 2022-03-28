На что заменить iPhone в России — 3 крутых смартфонов на Android на замену Айфону

Выясним.

Итак, вы приняли решение уходить от Apple и iPhone. Понимаем вас, сейчас купертиновцы чинят нашему брату всевозможные препятствия. Оплатить тот же iCloud проблема, пользоваться Apple Music сложно, короче одни проблемы. Кому они нужны, особенно если отваливаешь за гаджет 100 или более тысяч рублей. Но на что переходить? Расскажем.

Все, разумеется, зависит, к какому айфону вы привыкли. Из какой ценовой категории. Если вы пользуется Айфон 12 Про, Айфон 13 Про или Про Максами это одно дело. А если Айфон SE первого поколения — совсем другое. Переходить то хочется на нечто сопоставимое, чтобы дискомфорта не было.

Рассказываем, что бать из мира Android’ов.

На замену iPhone 13 Pro или iPhone 13 Pro Max: HUAWEI P50 Pro

Да, вместо флагмана от Apple рекомендуем топовый смарт от HUAWEI. У него изумительная камера. Куда круче, чем у айфона. И видео он снимает не хуже.

Дизайн и качество тоже потрясающие. Классная штука. И стоит вменяемо. В российских магазинах за него просят 90 тысяч рублей.

На замену iPhone SE 2020/iPhone XR/iPhone XS: HONOR 50

Да, без нашего любимого HONOR 50 наш материал не обошелся. Этот стильный, удобный и мощный смартфон среднего уровня подойдет тем, кто пользуется упомянутыми выше айфонами.

Подробнее о нем в нашем обзоре от Кати.

На замену iPhone SE первого поколения/iPhone 7/iPhone 8/iPhone 6S: HUAWEI nova 8i

Если Google заблокирует Андроид в РФ, с этим смартом проблем у вас не возникнет. Сервисов Google тут и так нет. Без них, конечно, не особо хорошо, но что делать.

У девайса хороший экран, есть NFC, неплохая камера. Да, много недостатков (все-таки бюджетник), но зато от отключения Гугла вы будете защищены.

Ну или если нужны Google-сервисы, и вы не боитесь отключения, возьмите HONOR 50 Lite.

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