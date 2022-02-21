На «Госуслугах» выдают QR-коды по анализам на антитела к COVID-19
Прививка теперь для этого не является обязательной.
Минцифры сообщает, что на «Госуслугах» запущен совершенно новый сервис, который многим наверняка будет полезен. С сегодняшнего дня (то есть, с 21 февраля, это понедельник) сертификат с QR-кодом можно получить, просто сдав анализы на антитела типа G к коронавирусу (COVID-19).
Но оформляется он лишь единожды и только при следующих условиях:
- Ранее человек не имел сертификата о Ковиде (успешно вылеченном).
- Человек не получал прививки Sputnik-V, КовиВак или любой другой вакциной, признанной в РФ.
Да, перед тем, как сдавать анализы, следует выяснить, отсылает ли ваша лаборатория или медицинская организация результаты на антитела на «Госуслуги» или нет. Также потребуется указать данные СНИЛС и полиса ОМС,
Нижнего порога по антителам нет. Главное их наличие. Действует такой сертификат с QR-кодом полгода.
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