На iOS появится одна из лучших RPG Star Wars KOTOR 2

Примерно, в середине декабря.

Официальный релиз классической Star Wars KOTOR 2 на мобильные платформы уже совсем скоро. Первая часть KOTOR уже довольно давно доступна на смартфонах, но всеобщую известность серии дала именно вторая часть. Геймеры очень давно просили об этом, и наконец издатель Aspyr прислушался к игрокам.

Вообще, обе игры KOTOR считаются чуть ли не лучшими играми по вселенной «Звездных войн». И хотя с момента релиза этих частей прошло достаточное количество времени, ни одна игра не смогла похвастаться таким же детальным игровым процессом. Да, в прошлом году на свет появилась «Star Wars Jedi: Fallen Order», такого же громкого успеха игра не получила. Да, это хороший, красивый и не сказать, что «пустой», проект, но успех KOTOR повторить очень сложно.

Кстати, это одна из игр, на которой Bioware оттачивала свои навыки в создании самых интересных RPG. В будущем эта компания подарит геймерскому сообществу две великие серии Mass Effect и Dragon Age. Жалко, что эти времена давно прошли.

С оптимизацией, скорее всего, тоже никаких проблем не будет. Учитывая, что оригинальная игра вышла в 2004 году, ее легко могут потянуть даже iPhone 8 или iPhone 7.

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