На iPhone 8 Plus можно снять полноценное кино — триллер Charon тому подтверждение

Есть еще порох!

Девушка Дженнифер Чжан (Jennifer Zhang), актриса, продюсер, а еще режиссер, воспользовалась заточением в четырех стенах во время пандемии, а также смартфонов iPhone 8 Plus, чтобы снять полноценное кино. Речь идет о триллере под названием Charon. Он полностью снят на смартфон, от начала и до конца.

Таким образом, даже не самые новые айфоны все еще способны на многое. Были бы в правильных руках. Для создания картины девушке потребовались лишь время (а его на карантине хватало), усидчивость, терпение, талант (куда без него) и нулевой (правда) бюджет.



Госпожа Чжан следовала следующим правилам — не выходить из квартиры, не тратиться на дополнительное оборудование, не использовать дорогие приложения для обработки.

Напомним, что iPhone 8 Plus был выпущен в 2017 году. Это смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем и двойной камерой (по 12 Мп каждый сенсор) с 2-кратным оптическим зумом. И, да, это один из первых смартфонов Apple, способных снимать видео в 4K на скорости 60 fps.

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