На iPhone начнут выходить хиты с PlayStation

AAA-игры от Sony

Sony планирует начать выпускать игры для смартфонов. Речь идет не о единичных корявых портах со старых консолей, а о полноценном наступлении на мобильный рынок. На айфонах и Android-фонах станут выпускать дорогие проекты AAA-уровня с высоким бюджетом. А знаменитых серий в багаже у Sony достаточно. Тут и Uncharted, и God of War, и Bloodborne, и Gran Turismo и многие-многие другие.

Рынок ПК Sony уже начала завоевывать. Скоро придет черед и смартфонов. Хороших игр на iPhone пока не так много. Так что простор для творчества (и заработка денег) почти бесконечный. Тем более, что аудитория колоссальная.

О планах по приходу на мобильный рынок всерьез и надолго заявил не безымянный абы кто, а сам Джим Райан, глава Sony Computer Enterainment.

А какую серию вы хотите увидеть на iPhone больше всего? Делитесь в комментариях.

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