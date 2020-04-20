На iPhone SE (2020) ожидаемо огромный спрос

Новинку раскупили.

iPhone SE 2-го поколения ожидаемо мощно стартовал. Согласно отчету крупного китайского ритейлера JD, за первые дни покупатели предзаказали более 340 тысяч новых смартфонов Apple.

Для сравнения, в сентябре прошлого года в Китае было предзаказано около миллиона новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max в течение первых дней после анонса новинок. Таким образом, более доступный iPhone SE 2-го поколения в целом повторил успех флагманских смартфонов Apple.

Ранее доступность iPhone SE 2-го поколения была снижена в некоторых региональных интернет-магазинах Apple. В частности, смартфон перестал быть доступен для предзаказа с доставкой в апреле в США, Канаде и некоторых странах Западной Европы. В России возможность предзаказа iPhone SE 2-го поколения откроется 23 апреля, за день до официального старта продаж смартфона.

Apple может поделиться официальными данными о продажах iPhone SE 2-го поколения 30 апреля в ходе отчета за второй финансовый квартал 2020 года.

Источник: PA.

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