На iPhone «скачет» статистика аккумулятора. Как это исправить?

Решение есть.

Пользователи iPhone обратили внимание на странную особенность их смартфонов. Согласно отзывам на форуме поддержки Apple, на iPhone под управлением iOS 12 и iOS 13 может регулярно изменяться остаточная емкость аккумулятора.

Владельцы различных моделей iPhone заметили, что показатель емкости аккумулятора может отображаться неправильно. Первыми на эту особенность пожаловались владельцы iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Они обратили внимание на то, что емкость аккумулятора их смартфонов снизилась до 95-97% всего в течение нескольких недель использования.

«Уверен, что проблема в каком-то баге. Я пользуюсь своим iPhone 11 Pro всего пару недель и не верю, что его аккумулятор уже потерял несколько процентов емкости», — написал один из недовольных пользователей.

Позже на аналогичную проблему пожаловались и пользователи других моделей iPhone.

Некоторым пользователям удалось устранить сбой. Для этого необходимо выполнить полный сброс iPhone, а после восстановить смартфон из резервной копии. В таком случае на смартфоне начинает отображаться реальный показатель оставшейся емкости аккумулятора, который в большинстве случаев выше показываемого ранее.

Источник: Apple.

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