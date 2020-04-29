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На iPhone «скачет» статистика аккумулятора. Как это исправить?

29 Апр, 2020

На iPhone «скачет» статистика аккумулятора. Как это исправить?

Решение есть.

Пользователи iPhone обратили внимание на странную особенность их смартфонов. Согласно отзывам на форуме поддержки Apple, на iPhone под управлением iOS 12 и iOS 13 может регулярно изменяться остаточная емкость аккумулятора.

На iPhone «скачет» статистика аккумулятора. Как это исправить?

Владельцы различных моделей iPhone заметили, что показатель емкости аккумулятора может отображаться неправильно. Первыми на эту особенность пожаловались владельцы iPhone 11 и iPhone 11 Pro. Они обратили внимание на то, что емкость аккумулятора их смартфонов снизилась до 95-97% всего в течение нескольких недель использования.

«Уверен, что проблема в каком-то баге. Я пользуюсь своим iPhone 11 Pro всего пару недель и не верю, что его аккумулятор уже потерял несколько процентов емкости», — написал один из недовольных пользователей.

Позже на аналогичную проблему пожаловались и пользователи других моделей iPhone.

Некоторым пользователям удалось устранить сбой. Для этого необходимо выполнить полный сброс iPhone, а после восстановить смартфон из резервной копии. В таком случае на смартфоне начинает отображаться реальный показатель оставшейся емкости аккумулятора, который в большинстве случаев выше показываемого ранее.

Источник: Apple.

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