На iPhone теперь можно сыграть в сотни игр сервиса GeForce Now через браузер Safari
Круто!
Облачный сервис GeForce Now от nVidia теперь доступен на айфонах и айпэдах. Достаточно открыть браузер Safari. Библиотека GFN состоит из более чем 750 игр, включая такие хиты первой величины, как Destiny 2 и Shadow of the Tomb Raider.
Играть можно в разрешении 1080p на скорости 60 fps и с поддержкой новомодной технологии трассировки лучей (Ray Tracing).
Что нужно сделать? Для начала зарегистрироваться и подписаться. Базовая подписка доступна на месяц бесплатно. Премиум-подписка (без очередей и с трассировкой лучей) дороже. За нее просят 999 рублей ежемесячно. Заплатили? Заходим на сайт play.geforcenow через Safari, выбираем игру и начинаем наслаждаться.
Да, сейчас сервис работает в режиме беты, так что возможны некоторые ошибки и тормоза.
Воспользоваться сервисом могут обладатели iPhone и iPad с установленными операционными системами iOS 14.2 или iPadOS 15.2 и выше.
Источник: GFN
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