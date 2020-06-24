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На какие Mac, MacBook и iMac можно установить macOS Big Sur

24 Июн, 2020

На какие Mac, MacBook и iMac можно установить macOS Big Sur

Полный список.

macOS Big Sur — новая операционная система для компьютеров Mac, представленная Apple на конференции WWDC 2020. В macOS Big Sur компания реализовала множество нововведений — обновление получилось одним из самых крупных за последние годы. Поддерживает ли ваш Mac, MacBook или iMac новую macOS Big Sur?

На какие Mac, MacBook и iMac можно установить macOS Big Sur

macOS Big Sur: поддерживаемые устройства

  • MacBook 2015 года и новее
  • MacBook Air 2013 года и новее
  • MacBook Pro конца 2013 года и новее
  • Mac mini 2014 года и новее
  • iMac 2014 года и новее
  • iMac Pro 2017 года и новее
  • Mac Pro 2013 года и новее

На всех перечисленных моделях Mac, MacBook и iMac можно будет установить macOS Big Sur, когда обновление выйдет осенью 2020 года. Отметим, что уже сейчас для желающих доступна бета-версия macOS Big Sur, установить которую можно с использованием бета-профиля разработчика.

По сравнению с macOS Catalina, macOS Big Sur перестала поддерживать несколько моделей компьютеров Apple. Речь идет об этих моделях:

  • MacBook Pro 2012 года и начала 2013 года
  • MacBook Air 2020 года
  • iMac 2012 года
  • iMac 2013 года
  • Mac mini 2012 года

Перечисленные модели Mac останутся на macOS Catalina без возможности установки следующих обновлений ОС.

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