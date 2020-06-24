На какие Mac, MacBook и iMac можно установить macOS Big Sur
Полный список.
macOS Big Sur — новая операционная система для компьютеров Mac, представленная Apple на конференции WWDC 2020. В macOS Big Sur компания реализовала множество нововведений — обновление получилось одним из самых крупных за последние годы. Поддерживает ли ваш Mac, MacBook или iMac новую macOS Big Sur?
macOS Big Sur: поддерживаемые устройства
- MacBook 2015 года и новее
- MacBook Air 2013 года и новее
- MacBook Pro конца 2013 года и новее
- Mac mini 2014 года и новее
- iMac 2014 года и новее
- iMac Pro 2017 года и новее
- Mac Pro 2013 года и новее
На всех перечисленных моделях Mac, MacBook и iMac можно будет установить macOS Big Sur, когда обновление выйдет осенью 2020 года. Отметим, что уже сейчас для желающих доступна бета-версия macOS Big Sur, установить которую можно с использованием бета-профиля разработчика.
По сравнению с macOS Catalina, macOS Big Sur перестала поддерживать несколько моделей компьютеров Apple. Речь идет об этих моделях:
- MacBook Pro 2012 года и начала 2013 года
- MacBook Air 2020 года
- iMac 2012 года
- iMac 2013 года
- Mac mini 2012 года
Перечисленные модели Mac останутся на macOS Catalina без возможности установки следующих обновлений ОС.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.