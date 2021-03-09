На каких iPhone скоро перестанет работать WhatsApp
Фанатам iOS 9 можно начинать беспокоиться.
Популярный мессенджер WhatsApp продолжает избавляться от поклонников ретро. Сообщается, что приложение перестанет работать на некоторых старых iPhone.
На это намекает бета-версия WhatsApp. В описании тестовой сборки 2.21.50 говорится о прекращении поддержки iOS 9. Такую еще используют модели iPhone 4 и 4S.
Актуальный вариант WhatsApp пока совместим с iOS 9. Но когда бета доберется до финала – все изменится.
Винить WhatsApp трудно. Конкуренты – вроде Signal и Viber – давно требуют минимум iOS 11. Чем усложняют жизнь владельцам iPhone 5 и 5С (с iOS 10 на борту).
Источник: iz.ru
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