На Mac с чипом M1 глючит заставка

Неприятный баг.

В сети становится все больше жалоб владельцев новых Mac. Это которые на базе чипа Apple M1. Оказывается, что устройства работают далеко не идеально.

Напомним, в macOS Big Sur есть переключение пользователей. Оно позволяет быстро переходить из одной учетной записи в другую. Выхода из системы не требуется.

Однако иногда функция выполняется с ошибкой. На экране вдруг появляется заставка. Ее нельзя скрыть обычными методами. Как итог – человек лишается доступа к рабочему столу.

Глюку подвержены все обновленные MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini. Версия macOS Big Sur не имеет значения.



Как решить проблему? Пока предлагаются лишь неофициальные способы, найденные поклонниками Apple. Во-первых, достаточно закрыть и открыть крышку ноутбука.

Во-вторых, рекомендуется убрать быстрое переключение в настройках. Тогда надоедливая картинка пропадет (в ущерб удобству).

Следующие шаги за Apple. Возможно, она исправит ситуацию в ближайшем апдейте. Ускорьте процесс отзывом о баге на официальном сайте.

Источник: macrumors.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: