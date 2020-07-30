На мировом рынке смартфонов сменился лидер

Впервые за долгие годы.

Лидером мирового рынка смартфонов во втором квартале 2020 года стала китайская компания Huawei. Она опередила южнокорейскую компанию Samsung, которая удерживала звание лидера по числу проданных смартфонов в мире в течение многих лет. Об этом стало известно из отчета исследовательской компании Canalys.

С апреля по июнь 2020 года Huawei отгрузила 55,8 млн смартфонов. Samsung заняла второе место в рейтинге с 53,7 млн отгруженных устройств. На третьей строчке расположилась компания Apple. Количество отгруженных iPhone во втором квартале года в Canalys не уточнили.

На успех Huawei повлияло резкое увеличение спроса на смартфоны производителя в Китае. В минувшем квартале на долю компании пришлось 46% от всех проданных смартфонов в Китае.

Huawei удалось сохранить продажи смартфонов на уровне второго квартала прошлого года. Падение продаж смартфонов китайского производителя составило 5%. В это время компания Samsung во втором квартале отгрузила на 30% меньше смартфонов, чем годом ранее.

Источник: Canalys.

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