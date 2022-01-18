На официальном российском сайте Apple теперь есть форма для обращений — задавайте вопросы
Любые!
Свои обращения можно оставить, пройдя по следующей ссылке. Почему такого не было раньше и появилось сейчас? Все дело в законодательстве РФ и законе «о приземлении». Зарубежным компаниям, работающим в РФ, нужно опубликовать на своем сайте форму для e-mail обращений граждан.
Теперь россияне могут общаться напрямую со специалистами Apple на тему айфонов, App Store, облачного хранилища, сервиса Apple Music и так далее.
Каждому обращению присваивается номер. Сколько ждать ответа? Не знаем. Но на всякий написали свой вопрос.
Как только придет ответ, напишем здесь.
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