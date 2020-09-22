На помощь Huawei придет Intel

Компания Intel продолжит работать с Huawei.

США запретили Huawei приобретать чипсеты, если при этом используются американские технологии и оборудования. И, честно говоря, на этот раз пользователи уже было подумали, что это конец для Huawei.

И о, чудо! Стало известно, что компания Intel получила разрешение на поставку определенных товаров юридическим лицам из списка запрещенных.

И хотя ещё не известно, какие именно категории товаров сможет поставлять Intel, скорее всего это значит, что компания будет сотрудничать с Huawei и поставлять им свои чипы.

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