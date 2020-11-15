На сколько хватает заряда iPhone 12 Mini? Сравниваем с другими смартфонами

Меньше размеры – меньше автономность, увы.

iPhone 12 Mini уже пользуется неплохой популярностью в линейке новых iPhone 12. Но помимо уменьшенных размеров устройство комплектуется и уменьшенным аккумулятором.

iPhone 12 Mini оснащен батареей, емкость которой составляет 2227 мА*ч, что почти вдвое меньше в сравнении с некоторыми флагманскими смартфонами на ОС Android.

Фактически, полного заряда iPhone 12 Mini хватает на 5 часов 10 минут видео, и это намного ниже среднего результатов, которые демонстрируют другие смартфоны. Интересен тот факт, что iPhone 12 Mini работает чуть дольше в сравнении с iPhone SE 2020. Старшие модели в лице iPhone 12 и 12 Pro в аналогичных тестах продержались почти на полтора часа дольше.

А что можно сказать об устройствах Android? В случае Pixel 5 заряда батареи хватило на 8 часов и 49 минут при воспроизведении YouTube видео, в то время как Galaxy S20 продержался 10 часов и 20 минут, и это ровно в два раза дольше в сравнении с iPhone 12 Mini.

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