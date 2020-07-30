На смартфонах Xiaomi появится возможность гибкой настройки графики

Сперва на флагманах.

У пользователей смартфонов Xiaomi появится доступ к гибким настройкам графики для игр. Пользователи смогут регулировать качество сглаживания, анизотропной фильтрации, уровень прорисовки текстур и другие параметры через обновленный режим Game Turbo. Об этом сообщил инсайдер Ice Universe со ссылкой на собственные источники.

Новые настройки войдут в обновленную версию игрового режима Game Turbo, который разрабатывается Xiaomi совместно с Qualcomm. Выбранные в режиме параметры будут применяться на адаптированные под технологию мобильные игры. Это позволит пользователям изменять настройки графики на свое усмотрение.

Впервые новая возможность станет доступна владельцам флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro Plus.

Ранее стало известно, что компания Xiaomi разрабатывает один из самых необычных смартфонов года.

Источник: Twitter.

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