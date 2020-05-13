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На смартфонах Xiaomi сломался лаунчер. Решение найдено

13 Май, 2020

На смартфонах Xiaomi сломался лаунчер. Решение найдено

Но исправления пока нет.

Обновленный на этой неделе лаунчер в оболочке MIUI Global 11.0.6.0 вызвал проблемы на смартфонах Xiaomi. Согласно отзывам пользователей, лаунчер перестает работать при попытке изменения настроек или прокручивания списка установленных на устройстве приложений.

На смартфонах Xiaomi сломался лаунчер. Решение найдено

Чаще всего сбой в работе лаунчера происходит при прокрутке списка установленных приложений — одном из самых частых действий среди пользователей. Кроме этого, лаунчер не позволяет изменить расположение иконок на главном экране устройства. В таком случае тоже происходит прекращение работы лаунчера.

Новая проблема в MIUI 11 проявляется на многих поддерживаемых смартфонах Xiaomi и Redmi. Пользователи нашли временное решение неполадки. Для того, чтобы вернуть работоспособность лаунчеру, необходимо удалить его последние обновления в настройках. После выполнения отката на предыдущую версию лаунчер начнет работать как прежде.

Источник: Reddit.

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