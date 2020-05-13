На смартфонах Xiaomi сломался лаунчер. Решение найдено

Но исправления пока нет.

Обновленный на этой неделе лаунчер в оболочке MIUI Global 11.0.6.0 вызвал проблемы на смартфонах Xiaomi. Согласно отзывам пользователей, лаунчер перестает работать при попытке изменения настроек или прокручивания списка установленных на устройстве приложений.

Чаще всего сбой в работе лаунчера происходит при прокрутке списка установленных приложений — одном из самых частых действий среди пользователей. Кроме этого, лаунчер не позволяет изменить расположение иконок на главном экране устройства. В таком случае тоже происходит прекращение работы лаунчера.

Новая проблема в MIUI 11 проявляется на многих поддерживаемых смартфонах Xiaomi и Redmi. Пользователи нашли временное решение неполадки. Для того, чтобы вернуть работоспособность лаунчеру, необходимо удалить его последние обновления в настройках. После выполнения отката на предыдущую версию лаунчер начнет работать как прежде.

Источник: Reddit.

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