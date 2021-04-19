На таком самокате вы не откажетесь прокатиться

Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition уже в России.

Xiaomi приготовила сюрприз для поклонников активного отдыха. В российскую продажу поступил необычный электросамокат.

Речь идет о специальной версии Mi Electric Scooter Pro 2. С красочной приставкой к названию – Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition.

Главная фишка новинки – роскошный дизайн, вдохновленный ведущими автопроизводителями. Выглядит “машина” впечатляюще – особенно на фоне стандартной модели.

Что касается ходовых качеств, на одном заряде самокат проезжает до 45 км. Максимальная скорость достигает 25 км/ч.

Радует наличие двойной тормозной системы. Сказанное позволяет не переживать за надежность. Если говорить о шинах – они пневматические, гарантирующие отличную амортизацию.

На руле Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition есть дисплей. Здесь отображаются спидометр, уровень заряда аккумулятора и другая важная информация.

Приятный бонус – складная конструкция. Нет никаких проблем с перевозкой в багажнике и хранением дома.

Увы, цена кусается. Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition обойдется в 84 990 рублей. Заказы принимаются в магазинах М.Видео. С 16 по 22 апреля покупатели получат в подарок смарт-часы Xiaomi.

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