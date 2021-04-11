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На вашем iPhone есть скрытое приложение. Вот как его найти

11 Апр, 2021

На вашем iPhone есть скрытое приложение. Вот как его найти

Очень просто.

В iPhone много неочевидных функций и уловок. Не все о них знают. Недавно была найдена еще одна фишка.

Речь о сканере QR-кодов. Вы скажете – такой встроен прямо в камеру. Кроме того, есть ярлык в центре управления.

Code Scanner

Скрытое приложение лучше. Оно дает больше информации о сканированном коде. Сразу показывает, что находится внутри.

Программа называется Code Scanner. Ее нет на главном экране. Также она отсутствует в библиотеке приложений iOS 14. Как отыскать утилиту? Единственный способ – iPhone Spotlight.

Code Scanner

Простая инструкция.

  • Перейдите на главный экран.
  • Проведите вниз по центру и откройте меню поиска.
  • Введите слова code или scanner.
  • По мере ввода отобразится значок Code Scanner.
  • Нажмите на него, чтобы открыть приложение.

Источник: cnet.com

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1 Комментарий

  1. Denikin18:
    11.04.2021 в 14:37

    не знал! благодарю

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