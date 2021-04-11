На вашем iPhone есть скрытое приложение. Вот как его найти
Очень просто.
В iPhone много неочевидных функций и уловок. Не все о них знают. Недавно была найдена еще одна фишка.
Речь о сканере QR-кодов. Вы скажете – такой встроен прямо в камеру. Кроме того, есть ярлык в центре управления.
Скрытое приложение лучше. Оно дает больше информации о сканированном коде. Сразу показывает, что находится внутри.
Программа называется Code Scanner. Ее нет на главном экране. Также она отсутствует в библиотеке приложений iOS 14. Как отыскать утилиту? Единственный способ – iPhone Spotlight.
Простая инструкция.
- Перейдите на главный экран.
- Проведите вниз по центру и откройте меню поиска.
- Введите слова code или scanner.
- По мере ввода отобразится значок Code Scanner.
- Нажмите на него, чтобы открыть приложение.
Источник: cnet.com
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