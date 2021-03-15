На все смартфоны установят российский поисковик по умолчанию

Вероятно, “Яндекс”.

Слышали про закон о предустановке российского ПО? Он начнет действовать 1 апреля. Без шуток.

Отечественный софт “встроят” во все продаваемые в России гаджеты. Речь о браузерах, антивирусных программах и так далее.

На этом чиновники не остановились. Сообщается об очередной инициативе Минцифры. Ведомство решило озаботиться поисковыми системами.

Поисковики в новых смартфонах и планшетах станут российскими. Никакого Google по умолчанию (и прочих зарубежных аналогов).

Чем заменят иностранные сервисы? Предполагается, что “Яндексом”. По слухам – его поддержка в приоритете.

Минцифры уже подготовило поправки к закону. Они вступят в силу 1 июля текущего года.

В “Яндексе” утверждают, не знают, как именно внедрят отечественный поиск. Сама компания предлагает показывать меню, в котором можно выбрать систему.

Источник: vc.ru

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