На Windows 10 начали тормозить игры. Виноват игровой режим

Отключите его, если проблемы.

Пользователи компьютеров под управлением Windows 10 массово пожаловались на ухудшение производительности в играх. Игроки обратили внимание на появление неполадок в Call of Duty: Warzone, League of Legends, Destiny 2 и других популярных играх. Как выяснилось, проблема заключается в игровом режиме Windows 10.

На проблемы пожаловались пользователи компьютеров с различными графическими картами. Среди столкнувшихся с неполадками пользователей есть владельцы AMD Radeon RX 5700 XT, RX 480 и R9 290, а также Nvidia GTX 980, GTX 1080 Ti и других популярных видеокарт. В связи с этим пользователи изначально полагали, что проблема не связана с драйверами для графических чипов.

Сами пользователи выяснили, что в большинстве случаев проблему вызывал включенный игровой режим в Windows 10. Отключить его можно перейдя в «Параметры Windows» → «Игры» → «Игровой режим».

Находясь в игровом режиме, Windows 10 начинает оптимизировать работу компьютера, отдавая приоритет запущенным играм. Режим призван увеличить производительность в играх. Однако на практике из-за него, наоборот, возникают трудности.

Источник: Forbes.

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