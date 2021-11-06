На Windows 11 сломались ножницы, сенсорная клавиатура, панель эмодзи — как исправить
Что делать?
Компания Microsoft предупредила, что с новейшей операционной системой Windows 11 возникли серьезные неполадки Перестали функционировать многие программы и вышли из строя определенные фишки. Почему? Из-за того, что в самом конце октября завершился срок действия одного из сертификатов.
Что не функционирует? Из важного: программа для изображений Ножницы, клавиатура на сенсорах, все, что связано с эмодзи, раздел для новичков с подсказками, голосовой набор. И множество прочего, с ПО проблемы!
Как решить проблему? Есть два варианта:
- Дождаться патча KB4006746. Сейчас его тестируют.
- Просто изменить дату в системе на 30 октября (или раньше). Все вернется в норму.
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