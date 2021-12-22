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Наборы инструментов oneAPI 2022 от Intal расширят возможности девелоперов

22 Дек, 2021

Наборы инструментов oneAPI 2022 от Intal расширят возможности девелоперов

Расскажем как.

Обновленный инструментарий oneAPI 2022 от Intel даст возможность повысить скорость разработки новых кроссплатформенных решений.

Среди важнейших нововведений:

  • Уникальный общий компилятор, работающий с С++, SYСL и Fortran для CPU и GPU с использованием единого бэкенда LLVM.;
  • Поддержка языка Python для ЦП и видеокарт;
  • Средства увеличения мощности для рабочих нагрузок AI и визуализации технологии рейтрейсинга;
  • Инструмент Intel DPC++ Compatibility Tool для переноса до 95% кода CUDA на SYCL/DPC++2 в автоматическом режиме;
  • Поддержка аппаратного обеспечения для работы с процессорами Intel Core поколения Alder Lake-S, Intel Xeon и так далее;
  • Поддержка аппаратного обеспечения для видеокарт от Intel линейки ARC;
  • Оптимизация AI;

Почему это столь важно? Дело в том, что согласно исследованию аналитиков, около 40% девелоперов обращают внимание на гетерогенные системы. То есть те, в которых  работают сразу множество типов процессоров и разных ядер.

И oneAPI позволяет ускорить внедрение инновационных продуктов. Для всего этого и нужно специально ПО, соединяющее все наработки в единое решение. С oneAPI легко работать, выбирая нужное оборудование для того или иного решения без технических ограничений и больших денежных затрат, с которыми сталкиваются разработчики при работе с закрытыми системами программирования.

oneAPI 2022 включает весь комплект современных средств разработки. А это многочисленные библиотеки, компиляторы, фреймворки, анализаторы и так далее. В этом году в oneAPI добавили порядка 900 новых функций.

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