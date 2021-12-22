Наборы инструментов oneAPI 2022 от Intal расширят возможности девелоперов

Расскажем как.

Обновленный инструментарий oneAPI 2022 от Intel даст возможность повысить скорость разработки новых кроссплатформенных решений.

Среди важнейших нововведений:

Уникальный общий компилятор, работающий с С++, SYСL и Fortran для CPU и GPU с использованием единого бэкенда LLVM.;

Поддержка языка Python для ЦП и видеокарт;

Средства увеличения мощности для рабочих нагрузок AI и визуализации технологии рейтрейсинга;

Инструмент Intel DPC++ Compatibility Tool для переноса до 95% кода CUDA на SYCL/DPC++2 в автоматическом режиме;

Поддержка аппаратного обеспечения для работы с процессорами Intel Core поколения Alder Lake-S, Intel Xeon и так далее;

Поддержка аппаратного обеспечения для видеокарт от Intel линейки ARC;

Оптимизация AI;

Почему это столь важно? Дело в том, что согласно исследованию аналитиков, около 40% девелоперов обращают внимание на гетерогенные системы. То есть те, в которых работают сразу множество типов процессоров и разных ядер.

И oneAPI позволяет ускорить внедрение инновационных продуктов. Для всего этого и нужно специально ПО, соединяющее все наработки в единое решение. С oneAPI легко работать, выбирая нужное оборудование для того или иного решения без технических ограничений и больших денежных затрат, с которыми сталкиваются разработчики при работе с закрытыми системами программирования.

oneAPI 2022 включает весь комплект современных средств разработки. А это многочисленные библиотеки, компиляторы, фреймворки, анализаторы и так далее. В этом году в oneAPI добавили порядка 900 новых функций.

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