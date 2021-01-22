Набрать на YouTube 50 млн просмотров за 3 дня? Это реально

Если очень постараться.

Видеоролик Алексея Навального (вот этот) про дворец в Геленджике набрал за 3 дня более 50 миллионов просмотров и более 3 миллионов лайков. Это является абсолютным рекордом для неразвлекательного видео в русскоязычном Ютубе.

В этом видео утверждается, что недалеко от российского города Геленджик (где мыс Идокопас) строится огромное сооружение площадью около 17700 квадратных метров с шикарнейшей инфраструктурой, включающей подземную хоккейную коробку, бассейн, собственный порт со стороны Чёрного моря, церковь, отдельное здание-оранжерею, восьмидесятиметровый мост для прохода к чайному домику, тренажерный зал, отдельный подземный тоннель для спуска к морю и многое другое.

Воздушное пространство над этим сооружением является бесполётной зоной. Также с моря запрещено приближаться к территории «дворца» ближе, чем на одну морскую милю.

По мнению главного автора этого видеоролика, огромный комплекс под Геленджиком строится за коррупционные деньги. Видео длится почти 2 часа.

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