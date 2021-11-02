Начались продажи Realme 8i в России — стоит от 16 тысяч рублей
100% суперхит продаж.
Realme сообщает о начале продаж в России смартфона Realme 8i, глобальная версия которого была представлена в сентябре. Мы уже подробно описывали устройство. Новинка предлагается по сниженной стоимости 16 тысяч рублей. За такие деньги девайс можно купить до 5 декабря. Затем стартовый ценник будет повышен до 19 тысяч.
Устройство предлагается в двух вариантах — с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти или 4 ГБ ОЗ и 128 ГБ флеш-памяти. Старшая версия стоит сейчас 18 тысяч рублей, после 5 декабря подорожает до 21 тысячи.
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