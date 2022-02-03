Начались продажи робота-пылесоса HONOR CHOICE Robot Cleaner R1

Он стоит 15 тысяч рублей.

HONOR CHOICE Robot Cleaner R1 это небольшой робот-пылесос, который может работать 2 часа на полном заряде аккумулятора. Кроме того, силы всасывания в 2600 Па хватит для самой тщательной уборки и очистки квартиры или дома от крупного мусора.

Также девайс оснащен продвинутой системой смарт-навигации, создающей маршрут в форме буквы Z для сухой и влажной уборки квартиры или дома.

Диаметр устройства равен 31,5 см, толщина 7,9 см. Это компактная модель, способная пробраться в самые труднодоступные места. Также робот способен преодолевать препятствия высотой до 1,2 см. Сенсоры также предотвращают столкновения и падения.

Емкость батареи равна 2600 мА*ч. В стандартном режиме он проработает 1,5 часа, а в экономном-тихом уже 2 часа. Затем устройство вернется на зарядную станцию. Заряжается на 100% аккумулятор робота четыре часа. Полного заряда батареи должно хватить на уборку квартиры с площадью до 120 квадратных метров.

Контейнер для пыли имеет емкость 0,51 л. Резервуар для воды: 0,3 л. Есть несколько уровней расхода воды (в зависимости от загрязненности помещения).

Управлять роботом можно с помощью ПО HONOR CHOICE на смартфоне через Wi-Fi. Какие команды понимает робот-пылесос? Например: начать уборку, вернуться на зарядку, выполнить сухую или важную уборку, убирать в конкретном месте и так далее.

Режимов работы 8:

Уборка всего жилища; Уборка только вдоль стен: Z-образная уборка; Уборка в конкретном месте; Уборка по плану; Уборка той или иной зоны; Уборка с управлением через пульт ДУ; Влажная уборка.

Купить HONOR CHOICE Robot Cleaner R1 можно за 15 тысяч рублей.

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