Наглядное сравнение iPhone 13 и iPhone 12 – чем они будут отличаться

Взгляните.

Уже было много утечек об iPhone 13. По ним можно составить первое впечатление о телефоне. Однако еще интереснее – сравнить новый флагман с текущим.

В сети появилось несколько таких изображений. Они наглядно демонстрируют различия между iPhone 13 и iPhone 12.

Показаны не только базовые модели. Также есть рендеры iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro.

Что сразу бросается в глаза – блок основной камеры. У iPhone 13 он больше и сильно выдается за пределы корпуса.

Кроме того, iPhone 13 толще предшественника. Хотя разница минимальная – около 0,17 мм.

Изменения обусловлены применением увеличенных оптических датчиков и аккумуляторов повышенной емкости.

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)