Наглядное сравнение iPhone 13 и iPhone 12 – чем они будут отличаться
Взгляните.
Уже было много утечек об iPhone 13. По ним можно составить первое впечатление о телефоне. Однако еще интереснее – сравнить новый флагман с текущим.
В сети появилось несколько таких изображений. Они наглядно демонстрируют различия между iPhone 13 и iPhone 12.
Показаны не только базовые модели. Также есть рендеры iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro.
Что сразу бросается в глаза – блок основной камеры. У iPhone 13 он больше и сильно выдается за пределы корпуса.
Кроме того, iPhone 13 толще предшественника. Хотя разница минимальная – около 0,17 мм.
Изменения обусловлены применением увеличенных оптических датчиков и аккумуляторов повышенной емкости.
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