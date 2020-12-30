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Наконец-то! AirPods Pro 2 будут доступны в двух размерах

30 Дек, 2020

Наконец-то! AirPods Pro 2 будут доступны в двух размерах

Отличная новость.

Вам нравятся AirPods Pro? Но, вот незадача, не подходит размер. Что же, в новом поколении этих премиальных TWS-наушников эта проблема может быть решена. По словам известного типстер Mr-White, Apple планируете выпустить AirPods Pro 2 в двух размерах.

Новые возможности Apple AirPods

Он даже опубликовал то, как выглядят новые наушники внутри. А также сравнил размеры «железа» с оригинальным ЭйрПодс Про.

Как видим, одна из версий AirPods Pro 2 идентична по габаритам AirPods Pro. А вот вторая больше. Таким образом, приходим к выводу о возможном запуске сразу двух версий. И это не может не радовать.

Источник: Gizmochina

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