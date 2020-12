Наконец-то! AirPods Pro 2 будут доступны в двух размерах

Отличная новость.

Вам нравятся AirPods Pro? Но, вот незадача, не подходит размер. Что же, в новом поколении этих премиальных TWS-наушников эта проблема может быть решена. По словам известного типстер Mr-White, Apple планируете выпустить AirPods Pro 2 в двух размерах.

Он даже опубликовал то, как выглядят новые наушники внутри. А также сравнил размеры «железа» с оригинальным ЭйрПодс Про.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips 🤨 pic.twitter.com/R5MpzUrUlg

— Mr·white (@laobaiTD) December 29, 2020