Наконец-то! Apple выпустит iPhone с 8 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти уже в 2021 году

Ура!

Компания Apple все-таки выпустит айфон с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ. Но это будет не iPhone 13, а модель с гибким дисплеем. По крайней мере, в этом уверены инсайдеры из Китая, ссылающиеся на источники из цепочки поставщиков комплектующих.

Более того, сообщается, что ограниченная партия складных айфонов появится в продаже уже в 2021 году.

Почему же партия будет лимитированной? В Apple хотят прощупать почву, выяснить, насколько высоким окажется интерес к такому айфону. Кроме того, у поставщиков попросту нет достаточного количества гибких дисплеев нужного качества для массового производства.

Стартовый ценник на айфон с 1 ТБ флэш-памяти и 8 ГБ ОЗУ составит порядка 1500 долларов.

Источник: MyDrivers

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