Новости

Наконец-то! Apple выпустит iPhone с 8 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти уже в 2021 году

24 Ноя, 2020

Наконец-то! Apple выпустит iPhone с 8 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флэш-памяти уже в 2021 году

Ура!

Компания Apple все-таки выпустит айфон с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 1 ТБ. Но это будет не iPhone 13, а модель с гибким дисплеем. По крайней мере, в этом уверены инсайдеры из Китая, ссылающиеся на источники из цепочки поставщиков комплектующих.

Более того, сообщается, что ограниченная партия складных айфонов появится в продаже уже в 2021 году.

Почему же партия будет лимитированной? В Apple хотят прощупать почву, выяснить, насколько высоким окажется интерес к такому айфону. Кроме того, у поставщиков попросту нет достаточного количества гибких дисплеев нужного качества для массового производства.

Стартовый ценник на айфон с 1 ТБ флэш-памяти и 8 ГБ ОЗУ составит порядка 1500 долларов.

Источник: MyDrivers

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Обзоры Айфонов, которые еще покупают в 2020

Новинки Xiaomi 2020