Наконец-то! Челку iPhone 13 укоротят

И это радует.

У смартфонов серии Айфон 13 (или Айфон 12S) челка будет короче по длине. Об этом пишет портал Mac Otakara, сославшись на информатора из цепочки поставщиков. А вот ширина будет такой же, как и у современных айфонов.

Кроме того, сообщается об увеличении модуля тыльной камеры. Он окажется толще на 0,9 мм. Объективы защитят прочным сапфировым стеклом. Камера сможет похвастаться системой OIS следующего поколения.

Сами Айфоны также станут толще, примерно на 0,26 мм.

Наконец, по слухам, Айфон 13, Айфон 13 mini, Айфон 13 Pro, Айфон 13 Pro Max (или Айфон 12S, Айфон 12S mini, Айфон 12S Pro, Айфон 12S Pro Max) оснастят дисплеями LTPO с высокой частотой обновления 120 Гц.

Источник: Mac Otakara

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