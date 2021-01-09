Наконец-то! Челку iPhone 13 укоротят
И это радует.
У смартфонов серии Айфон 13 (или Айфон 12S) челка будет короче по длине. Об этом пишет портал Mac Otakara, сославшись на информатора из цепочки поставщиков. А вот ширина будет такой же, как и у современных айфонов.
Кроме того, сообщается об увеличении модуля тыльной камеры. Он окажется толще на 0,9 мм. Объективы защитят прочным сапфировым стеклом. Камера сможет похвастаться системой OIS следующего поколения.
Сами Айфоны также станут толще, примерно на 0,26 мм.
Наконец, по слухам, Айфон 13, Айфон 13 mini, Айфон 13 Pro, Айфон 13 Pro Max (или Айфон 12S, Айфон 12S mini, Айфон 12S Pro, Айфон 12S Pro Max) оснастят дисплеями LTPO с высокой частотой обновления 120 Гц.
Источник: Mac Otakara
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Лично я вообще не парюсь из за челки . Меня волнует АКБ в первую очередь и его стремительное старение , за год от 10-20% от общего ресурса. Отсутствие качественного и долговечного кабеля зарядки . Перегорающие контакты на кабеле , месяц использования нового смартфона и минус третий контакт на лайтинге. И теперь тычешь то одной то другой стороной . Кстати кто знает это гарантийный случай ??? Надо набрать в поддержку будет после праздников .
А потом все ожидания (основанные на слухах) как обычно превратятся в тыкву… imho Apple (как и Intel) нынче в роли догоняющего, причём отставание всё больше и больше… ну, зато огрызок нарисован (некоторым этого достаточно и они готовы душу и тело продать за сее) 😀