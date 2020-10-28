Наконец-то! iPhone 13 получит версию на 1 ТБ

Ура!

Знаменитый инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), который крайне редко ошибается, когда речь заходит о гаджетах Apple, заявил, что модельный ряд iPhone 13 наконец-то получит версию с объемом накопителя на 1 ТБ.

Но речь, скорее всего, идет исключительно о Pro-дуэте.

hope y’all are ready for 1TB iphones — Jon Prosser (@jon_prosser) October 28, 2020

Велика вероятность, что айфоны 2021 года будут продаваться в следующих конфигурациях:

iPhone 13 и iPhone 13 mini:

iPhone 13/13 mini — 128 ГБ

iPhone 13/13 mini — 256 ГБ

iPhone 13/13 mini — 512 ГБ

А премиальные iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max:

iPhone 13 Pro/13 Pro Max — 256 ГБ

iPhone 13 Pro/13 Pro Max — 512 ГБ

iPhone 13 Pro/13 Pro Max — 1 ТБ

Ранее господин Проссер писал о том, что Айфоны 13 оснастят OLED-дисплеями с частотой обновления 120 Гц и Touch ID нового поколения (датчик отпечатков пальцев встроят прямо в экран).

Источник: Twitter

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