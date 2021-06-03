Наконец-то! iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат 1 ТБ флэш-памяти, а LiDAR будет у всех iPhone 13
И это хорошо.
Аналитик Wedbush Дэниэл Айвс (Daniel Ives) уверен, что дорогие айфоны нового поколения — iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — получат версии с накопителями емкостью 1 ТБ. Давно пора! Ну а лазерные дальномеры LiDAR окажутся у всех четырех моделей iPhone 13.
Слухи об этом ходили и раньше, но господин Айвс это человек, которому мы склонны верить.
Напомним, что на текущий момент максимальный объем флэш-памяти в айфоне — это лишь 512 ГБ. Давно пора перейти на 1 ТБ. А что с LiDAR? Если Apple начнет развивать AR-приложения, то он также окажется весьма полезен.
Презентация новых iPhone ожидается 13 сентября.
Читаем еще:
- iPhone 13 — подробности
- iPhone 13 mini — подробности
- iPhone 13 Pro — подробности
- iPhone 13 Pro Max — подробности
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.