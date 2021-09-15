Наконец-то — iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили дисплеи на 120 Гц с яркостью 1000 нит
Мы ждали этого долго!
В смартфоны iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, представленные вчера, Apple установила экран Super Retina XDR ProMotion (ранее использовался в iPad Pro). Теперь на айфонах впервые можно насладиться картинкой с частотой обновления до 120 Гц. Причем, адаптивной, от 10 до 120 Гц.
Это, конечно, не от 1 до 120 Гц, как мы считали ранее, но тоже уже многое. Для айфонов, которые в последние годы меняются крайне неохотно, это огромный шаг вперед.
Также выросла яркость. Было 800 нит, стало 1000 нит. А с HDR, так и вовсе, 1200 нит!
Диагональ прежняя, 6,1-дюйма и 6,7-дюйма.
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