Новости

Наконец-то! OS X 10.7 Lion и OS X 10.8 Mountain Lion стали бесплатными

1 Июл, 2021

Наконец-то! OS X 10.7 Lion и OS X 10.8 Mountain Lion стали бесплатными

Ждали долго.

Легендарные операционные системы OS X 10.7 Lion и OS X 10.8 Mountain Lion, представленные много-много лет назад, стали бесплатными. Ранее за них просили $19.99.

Какие требования этих ОС?

Расскажем.

Системные требования OS X 10.7 Lion, а также OS X 10.8 Mountain Lion

  • Процессор: Intel Core 2 Duo, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 или Xeon
  • На Mac должна стоять OS X Snow Leopard 10.6.6
  • 2 ГБ ОЗУ
  • 7 ГБ свободного пространства на HDD

Если говорим о компьютерах и ноутбуках, то вот они:

  • iMac (выпущенные в период с 2007 по 2020 год)
  • Ноутбук MacBook (версия 2008 Aluminum или вариант начала 2009 года и новее)
  • Ноутбук MacBook Pro (модели от 2007 года и позже)
  • Ноутбук MacBook Air (конец 2008 года и новее)
  • Компактный Mac mini (модель начала 2009 года и новее)
  • Топовый Mac Pro (модель начала 2008 года и новее)
  • Линия специализированных компьютеров, используемых в качестве серверов Xserve (начало 2009 года)

Читаем еще:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Добавить комментарий