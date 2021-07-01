Наконец-то! OS X 10.7 Lion и OS X 10.8 Mountain Lion стали бесплатными

Ждали долго.

Легендарные операционные системы OS X 10.7 Lion и OS X 10.8 Mountain Lion, представленные много-много лет назад, стали бесплатными. Ранее за них просили $19.99.

Какие требования этих ОС?

Расскажем.

Системные требования OS X 10.7 Lion, а также OS X 10.8 Mountain Lion

Процессор: Intel Core 2 Duo, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 или Xeon

На Mac должна стоять OS X Snow Leopard 10.6.6

2 ГБ ОЗУ

7 ГБ свободного пространства на HDD

Если говорим о компьютерах и ноутбуках, то вот они:

iMac (выпущенные в период с 2007 по 2020 год)

Ноутбук MacBook (версия 2008 Aluminum или вариант начала 2009 года и новее)

Ноутбук MacBook Pro (модели от 2007 года и позже)

Ноутбук MacBook Air (конец 2008 года и новее)

Компактный Mac mini (модель начала 2009 года и новее)

Топовый Mac Pro (модель начала 2008 года и новее)

Линия специализированных компьютеров, используемых в качестве серверов Xserve (начало 2009 года)

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