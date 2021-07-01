Наконец-то! OS X 10.7 Lion и OS X 10.8 Mountain Lion стали бесплатными
Ждали долго.
Легендарные операционные системы OS X 10.7 Lion и OS X 10.8 Mountain Lion, представленные много-много лет назад, стали бесплатными. Ранее за них просили $19.99.
Какие требования этих ОС?
Расскажем.
Системные требования OS X 10.7 Lion, а также OS X 10.8 Mountain Lion
- Процессор: Intel Core 2 Duo, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 или Xeon
- На Mac должна стоять OS X Snow Leopard 10.6.6
- 2 ГБ ОЗУ
- 7 ГБ свободного пространства на HDD
Если говорим о компьютерах и ноутбуках, то вот они:
- iMac (выпущенные в период с 2007 по 2020 год)
- Ноутбук MacBook (версия 2008 Aluminum или вариант начала 2009 года и новее)
- Ноутбук MacBook Pro (модели от 2007 года и позже)
- Ноутбук MacBook Air (конец 2008 года и новее)
- Компактный Mac mini (модель начала 2009 года и новее)
- Топовый Mac Pro (модель начала 2008 года и новее)
- Линия специализированных компьютеров, используемых в качестве серверов Xserve (начало 2009 года)
Читаем еще:
- macOS 12 Monterey — что нового, поддерживаемые устройства
- iMac на M1 уничтожает старые iMac в тестах производительности
- Как будет выглядеть MacBook Air 2022 в дизайне iMac 2021
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.