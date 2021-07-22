Наконец-то! Приглашения в Clubhouse больше не нужны

Скачали, запустили и пользуемся.

Помните, как пару месяцев назад на весь мир гремела социальная сеть Clubhouse? Что в ней было хорошего? Если честно, ничего. Но запретный плод сладок. А попасть в нее можно было только по приглашению другого участника. И всем хотелось попробовать, что же это за зверь такой. Затем популярность сошла на нет. И теперь Clubhouse вовсе доступен всем желающим без всяких приглашений и ограничений.

Интересно? Не особо. Но посмотреть для обогащения кругозора вполне можно. Чем объясняется открытие соц. сети? Разработчики утверждают, что система инвайтов была придумана для постепенного тестирования и масштабирования мощности серверов. Теперь все нормально, поэтому и ограничения сняты.

Авторы проекта также поделились статистикой. Если изначально над Clubhouse трудилась команда из 10 человек, то теперь их почти 60. Комнат в соц. сети порядка полумиллиона, а общая аудитория превысила 10 миллионов пользователей.

Почитаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)