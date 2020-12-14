Наконец-то топовый дисплей — iPhone 13 Pro получит экран с частотой обновления 120 Гц и функцией Always On Display
Уже в 2021 году.
Пока конкуренты щеголяют экранами с частотой обновления в 120 Гц Айфоны 12 нервно курят в сторонке. У них устаревшие панели на 60 Гц. Можно было б все понять и принять, если бы новенькие айфоны демонстрировали чудеса автономности. Но этого, увы, тоже нет. Но, вероятно, в сентябре 2021 года ситуация поменяется в лучшую сторону — нет, огромных батарей не обещаем. А вот дисплеи на 120 Гц вполне.
По крайней мере, об этом пишет портал Wccftech, сославшись на издание The Elec.
Согласно данным инсайдеров, поставлять экраны для новых айфонов будут компании Samsung и LG. Нас ждет переход на технологию LTPO (в переводе на русский значит — низкотемпературный поликристаллический оксидный дисплей, да, согласны, понятнее стало едва ли). Такие дисплеи уже стоят, например, в Apple Watch Series 5.
Их главная крутая фишка — возможность включить функцию Always on Display (дисплей всегда включен). Кроме того, возможно динамическое снижение или повышение частоты обновления. Надо поиграть? Частота выросла. В покое, напротив, упала. И волки сыты, и овцы довольны.
Увы, но такие продвинутые панели получат только дорогие iPhone 13 Pro и 13 Pro Max.
Источник: Wccftech
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.