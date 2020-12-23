Наконец-то! У Apple будет свой поисковик

И это не фантастика.

Буквально вчера в США Apple был выдан патент № 10 872 088, который прямо намекает на то, что купертиновцы уже работают над собственной поисковой системой. Она призвана заменить Google на гаджетах под управлением iOS (а в будущем, возможно, и на Mac’ах).

В патенте описывается метод поиска, который основывается на качестве домена. Примерно также работают и другие современные поисковые системы. Тут снова играют роль ссылочная масса, показатели SEO, посещаемость. В общем, ничего нового.

К сожалению, в какие сроки Apple планирует завершить разработку своего поисковика, мы не знаем. Но дело это не быстрое. Вряд ли это случится в 2021 или даже 2022 году.

Источник: Medium

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