Наконец-то! В Apple Pay добавили поддержку карт «Мир» — вот список банков
Дождались.
Владельцы карт «Мир» теперь смогут воспользоваться Apple Pay на айфонах. Банков пока немного. Но список обязательно будет расширяться. Ниже список банков.
Вот, какие банки работают с Apple Pay и картами «Мир».
- СберБанк
- ВТБ
- Банк Центр-инвест (ростовский банк, приятно)
- Тот самый Почта Банк, что в рекламе
- Удобный Тинькофф
- Не самый популярный Россельхозбанк
- Распространенный среди юридических лиц Промсвязьбанк
- Промсоцбанк
- Банк Открытие
- И, наконец Росбанк
МКБ обещает подключиться осенью.
Как проверить (ну и подключить карту)?
- Заходим в Кошелек (Wallet) на айфоне.
- Наводим камеру на фронтальную сторону пластиковой карты. Можно, конечно, ввести данные вручную, но это долго.
- Проверка пройдет, вы узнаете, работает ваша карта или нет. Добавилась? Всё. Значит работает.
Полезная информация:
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Ну наконец-то не нужно кидать деньги на Цифровую карту или таскать с собой пластиковый МИР. Подключил, проверил. Сбербанковский МИР отлично работает. Дождались!
И сразу ложка дегтя: оплата через интернет для МИРа недоступна. Нифига до конца допилить не могут…