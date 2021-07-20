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Наконец-то! В Apple Pay добавили поддержку карт «Мир» — вот список банков

20 Июл, 2021

Наконец-то! В Apple Pay добавили поддержку карт «Мир» — вот список банков

Дождались.

Владельцы карт «Мир» теперь смогут воспользоваться Apple Pay на айфонах. Банков пока немного. Но список обязательно будет расширяться. Ниже список банков.

Платежную систему Mir Pay хотят сделать обязательной для смартфонов по «закону против Apple»

Вот, какие банки работают с Apple Pay и картами «Мир».

  • СберБанк
  • ВТБ
  • Банк Центр-инвест (ростовский банк, приятно)
  • Тот самый Почта Банк, что в рекламе
  • Удобный Тинькофф
  • Не самый популярный Россельхозбанк
  • Распространенный среди юридических лиц Промсвязьбанк
  • Промсоцбанк
  • Банк Открытие
  • И, наконец Росбанк

МКБ обещает подключиться осенью.

Как проверить (ну и подключить карту)?

  1. Заходим в Кошелек (Wallet) на айфоне.
  2. Наводим камеру на фронтальную сторону пластиковой карты. Можно, конечно, ввести данные вручную, но это долго.
  3. Проверка пройдет, вы узнаете, работает ваша карта или нет. Добавилась? Всё. Значит работает.

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2 комментария

  1. Gorynych5:
    20.07.2021 в 19:17

    Ну наконец-то не нужно кидать деньги на Цифровую карту или таскать с собой пластиковый МИР. Подключил, проверил. Сбербанковский МИР отлично работает. Дождались!

  2. Gorynych5:
    20.07.2021 в 19:56

    И сразу ложка дегтя: оплата через интернет для МИРа недоступна. Нифига до конца допилить не могут…

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