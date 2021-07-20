Наконец-то! В Apple Pay добавили поддержку карт «Мир» — вот список банков

Дождались.

Владельцы карт «Мир» теперь смогут воспользоваться Apple Pay на айфонах. Банков пока немного. Но список обязательно будет расширяться. Ниже список банков.

Вот, какие банки работают с Apple Pay и картами «Мир».

СберБанк

ВТБ

Банк Центр-инвест (ростовский банк, приятно)

Тот самый Почта Банк, что в рекламе

Удобный Тинькофф

Не самый популярный Россельхозбанк

Распространенный среди юридических лиц Промсвязьбанк

Промсоцбанк

Банк Открытие

И, наконец Росбанк

МКБ обещает подключиться осенью.

Как проверить (ну и подключить карту)?

Заходим в Кошелек (Wallet) на айфоне. Наводим камеру на фронтальную сторону пластиковой карты. Можно, конечно, ввести данные вручную, но это долго. Проверка пройдет, вы узнаете, работает ваша карта или нет. Добавилась? Всё. Значит работает.

Полезная информация:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

(5,00 из 5, оценили: 4, ваш голос учтён) Рейтинг статьи:из 5, оценили: