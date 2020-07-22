«Народный» iPhone SE 2020 стал дешевле

Смартфон подешевел в неофициальной рознице.

Цена iPhone SE 2-го поколения снизилась во второй половине июля. Согласно данным сервиса «Яндекс.Маркет», минимальная стоимость смартфона с 64 ГБ встроенной памяти опустилась до 33 600 рублей.

Падение цены нового iPhone SE по сравнению с официально рекомендованной стоимостью составило более 6 300 рублей. В официальной российской рознице смартфон продается по первоначально установленной цене — 39 990 рублей.

iPhone SE 2-го поколения со 128 ГБ встроенной памяти упал в цене до 36 460 рублей. Снижение цены по сравнению с официальной ценой составило более 8 500 рублей.

Ранее стало известно, что новый iPhone SE стал одним из самых популярных смартфонов прошлого квартала. По данным СМИ, Apple продала более 10 миллионов смартфонов. Сильнее всего iPhone SE 2-го поколения привлек бывших владельцев iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Также инсайдеры выяснили, что Apple может перестать комплектовать новый iPhone SE зарядным адаптером вслед за смартфонами из линейки iPhone 12.

Источник: ЯМ.

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