NASA: Луна опасна не только для жизни, но и для изучения

Китайская лунная экспедиция принесла неожиданные результаты.

Важное открытие китайской экспедиции на Луну поставило под сомнение не только возможность переселения человечества на спутник Земли, но и саму возможности исследования космонавтами поверхности ближайшего к нам небесного тела. Новая статья научного издания Science Advances гласит, что поверхность Луны радиоактивнее Международной космической станции примерно от двух до трёх раз, а уровня земной радиации она превышает до 1000 раз. Данные результаты были получены в ходе высадки китайского модуля и марсохода на дальнюю сторону Луны, где впервые в истории человечества были произведены замеры радиации на поверхности спутника.

Важность результатов этого исследования трудно переоценить, поскольку космические агентства разных стран планируют миссии по изучению поверхности Луны, но здоровье и безопасность космонавтов – это, то, чем нельзя жертвовать, даже во имя подобных миссий. На данный момент нет никаких планов по строительству поселений или других сооружений для землян на Луне, но уже сейчас мы можем иметь представление, с какими сложностями столкнуться космические путешественники и возможные переселенцы.

Так что если вы уже выбирали чемодан для путешествия на Луну или хотели построить дам дачу, то не торопитесь.

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