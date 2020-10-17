NASA построит на Луне 4G-сеть для астронавтов

На Луне скоро будет свой оператор сотовой связи.

Американцы хотят «снова» попасть на Луну к 2024-ому году. Для эффективной связи между лунной станцией и астронавтами NASA решили развернуть настоящее LTE-покрытие. Так во время исследований астронавты смогут переговариваться между собой. А также общаться с лунной базой и транслировать онлайн-эфир прямо в момент путешествия по кратерам.

Партнёром в этой задумке стала компания Nokia. Для неё уже выделено более $14 млн. Конечно, само 4G-оборудование нужно подготовить к переносу на Луну. Времени на это пока достаточно. К тому же столь амбициозный проект могут отменить из-за результатов другого исследования лунной поверхности.

Интересный факт: в 2018 году Nokia и английский оператор связи Vodafone уже планировали развернуть LTE-сеть на Луне. По их задумке можно было бы следить за изменениями на Земли с поверхности естественного спутника. Но проект был свёрнут из-за слишком высокой цены.

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