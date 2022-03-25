Наш ответ MacBook’у — премиальный ноутбук BITBLAZE Titan BM15 на процессоре «Байкал-М»
Рассказываем.
Компания «Промобит» из Омска создала уникальный российский ноутбук BITBLAZE Titan BM15. Нет, это отнюдь не бюджетный лэптоп. А самый что ни на есть премиальный. И дорогой.
Расскажем, какой он внутри, сколько стоит и чем интересен.
Характеристики BITBLAZE Titan BM15
- ЦП: восьмиядерный чипсет из РФ «Байкал-М».
- Дисплей: 15,6 дюйма, IPS, Full HD.
- Графическая система: встроенный в ЦП GPU.
- Объем ОЗУ: 16 Гбайт.
- Тут не жесткий диск, а полноценный SSD: на 256 или 512 ГБ.
Очень даже не плохо, вполне себе премиальные 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ.
Цена BITBLAZE Titan BM15
- Простая алюминиевая модель: от 100 000 рублей.
- Вариант с титановым корпусом: от 200 000 рублей.
Точную цифру назовут ближе к старту продаж.
Дата выхода BITBLAZE Titan BM15
Начать производить ноутбук планируют в конце этого года. Изначально производитель планирует выпускать небольшое количество таких ноутбуков. Например, первая партия будет состоять из 1-2 тысяч штук.
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