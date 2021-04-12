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Насколько дольше будет работать iPhone 13, чем iPhone 12

12 Апр, 2021

Насколько дольше будет работать iPhone 13, чем iPhone 12

Можно точно сказать.

Не секрет, что iPhone 13 получит новый экран. Выполненный по технологии LTPO. Она позволит достичь частоты обновления 120 Гц.

Сейчас максимум любого айфона – 60 Гц. Но этой осенью все изменится. iPhone 13 станет более отзывчивым, изображение – плавным.

Насколько дольше будет работать iPhone 13, чем iPhone 12

За такой дисплей должна быть расплата. Например, снижение времени работы без подзарядки. Раз характеристики вдвое круче.

К счастью, все наоборот. Энергоэффективность LTPO на высоте. Издание DigiTimes выяснило, что экран iPhone 13 потребляет меньше заряда, чем iPhone 12.

С учетом прочих компонентов, автономность iPhone 13 вырастет на 15%. Если сравнивать с актуальными моделями. Неплохой бонус, согласитесь?

Источник: gizchina.com

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