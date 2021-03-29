Насколько iOS 12.5.2 быстрее, чем iOS 12.5.1
На старых айфонах.
Apple порадовала владельцев неактуальных iPhone. Компания выпустила обновление iOS 12.5.2. Новых функций не появилось, только исправлена критическая уязвимость.
Интересно – какой ценой это сделано? Не стала ли прошивка медленнее относительно iOS 12.5.1?
Ответ на вопрос можно найти на популярном YouTube-канале iAppleBytes. Его автор проверил новый апдейт на iPhone 5s и iPhone 6.
С iPhone 5s ситуация следующая. Одни приложения запускаются медленнее. Другие – быстрее. В большинстве случаев – скорость работы сопоставима.
Если что-то тормозит, то одинаково на iOS 12.5.1 и iOS 12.5.2. На iPhone 6 отличия менее различимы.
Судя по ролику iAppleBytes, iPhone 6 не получит бонусов от iOS 12.5.2. Разница в производительности незначительная.
Кроме того, iAppleBytes протестировал батарею. Испытание проводилось на iPhone 6. Модель с iOS 12.5.1 на борту выключилась первой. Бенчмарк разрядил аккумулятор телефона за 2 часа 23 минуты.
iPhone 6 на базе iOS 12.5.2 продержался 2 часа 26 минут.
Источник: iAppleBytes
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