Насколько iOS 12.5.2 быстрее, чем iOS 12.5.1

На старых айфонах.

Apple порадовала владельцев неактуальных iPhone. Компания выпустила обновление iOS 12.5.2. Новых функций не появилось, только исправлена критическая уязвимость.

Интересно – какой ценой это сделано? Не стала ли прошивка медленнее относительно iOS 12.5.1?

Ответ на вопрос можно найти на популярном YouTube-канале iAppleBytes. Его автор проверил новый апдейт на iPhone 5s и iPhone 6.

С iPhone 5s ситуация следующая. Одни приложения запускаются медленнее. Другие – быстрее. В большинстве случаев – скорость работы сопоставима.



Если что-то тормозит, то одинаково на iOS 12.5.1 и iOS 12.5.2. На iPhone 6 отличия менее различимы.

Судя по ролику iAppleBytes, iPhone 6 не получит бонусов от iOS 12.5.2. Разница в производительности незначительная.

Кроме того, iAppleBytes протестировал батарею. Испытание проводилось на iPhone 6. Модель с iOS 12.5.1 на борту выключилась первой. Бенчмарк разрядил аккумулятор телефона за 2 часа 23 минуты.

iPhone 6 на базе iOS 12.5.2 продержался 2 часа 26 минут.

Источник: iAppleBytes

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