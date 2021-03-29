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Насколько iOS 12.5.2 быстрее, чем iOS 12.5.1

29 Мар, 2021

Насколько iOS 12.5.2 быстрее, чем iOS 12.5.1

На старых айфонах.

Apple порадовала владельцев неактуальных iPhone. Компания выпустила обновление iOS 12.5.2. Новых функций не появилось, только исправлена критическая уязвимость.

Интересно – какой ценой это сделано? Не стала ли прошивка медленнее относительно iOS 12.5.1?

iOS 12.5.2

Ответ на вопрос можно найти на популярном YouTube-канале iAppleBytes. Его автор проверил новый апдейт на iPhone 5s и iPhone 6.

С iPhone 5s ситуация следующая. Одни приложения запускаются медленнее. Другие – быстрее. В большинстве случаев – скорость работы сопоставима.

 
Если что-то тормозит, то одинаково на iOS 12.5.1 и iOS 12.5.2. На iPhone 6 отличия менее различимы.

Судя по ролику iAppleBytes, iPhone 6 не получит бонусов от iOS 12.5.2. Разница в производительности незначительная.

Кроме того, iAppleBytes протестировал батарею. Испытание проводилось на iPhone 6. Модель с iOS 12.5.1 на борту выключилась первой. Бенчмарк разрядил аккумулятор телефона за 2 часа 23 минуты.

iPhone 6 на базе iOS 12.5.2 продержался 2 часа 26 минут.

Источник: iAppleBytes

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