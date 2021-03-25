Насколько iOS 14.5 Beta 5 быстрее, чем iOS 14.4.1
Тест новой беты.
Недавно вышла iOS 14.5 Beta 5. Система стала на один шаг ближе к релизу. Изменилась ли производительность в лучшую сторону?
Ответ на вопрос дает YouTube-канал iAppleBytes. Его автор сравнил iOS 14.5 Beta 5 с актуальной iOS 14.4.1.
В тестировании приняли участие следующие смартфоны:
- iPhone SE
- iPhone 7
- iPhone 6S
- iPhone 8
- iPhone 11
- iPhone XR
iPhone 12, к сожалению, нет. Насколько iOS 14.5 Beta 5 обходит iOS 14.4.1 по скорости?
iOS 14.5 Beta 5 быстрее запускается на iPhone SE – как и некоторые приложения. С iPhone 6S похожая ситуация (но многое ПО лучше работает на iOS 14.4.1).
iOS 14.5 Beta 5 явно ускоряет iPhone 7. Хотя на кардинальные изменения надеяться не стоит. Зато iPhone 8 бонусов не получает. Серьезных отличий от iOS 14.4.1 не видно.
Тоже самое можно сказать про iPhone XR. Для него iOS 14.5 Beta 5 – не панацея в плане повышения быстродействия. Разница с iOS 14.4.1 микроскопическая.
С iPhone 11 все интереснее. Запуск и программы на iOS 14.5 Beta 5 становятся шустрее (далеко не все).
Как на скорость повлияет финальная версия iOS 14.5 – узнаем в ближайшие дни.
Источник: iAppleBytes
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