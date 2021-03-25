Насколько iOS 14.5 Beta 5 быстрее, чем iOS 14.4.1

Тест новой беты.

Недавно вышла iOS 14.5 Beta 5. Система стала на один шаг ближе к релизу. Изменилась ли производительность в лучшую сторону?

Ответ на вопрос дает YouTube-канал iAppleBytes. Его автор сравнил iOS 14.5 Beta 5 с актуальной iOS 14.4.1.

В тестировании приняли участие следующие смартфоны:

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 6S

iPhone 8

iPhone 11

iPhone XR

iPhone 12, к сожалению, нет. Насколько iOS 14.5 Beta 5 обходит iOS 14.4.1 по скорости?

iOS 14.5 Beta 5 быстрее запускается на iPhone SE – как и некоторые приложения. С iPhone 6S похожая ситуация (но многое ПО лучше работает на iOS 14.4.1).

iOS 14.5 Beta 5 явно ускоряет iPhone 7. Хотя на кардинальные изменения надеяться не стоит. Зато iPhone 8 бонусов не получает. Серьезных отличий от iOS 14.4.1 не видно.



Тоже самое можно сказать про iPhone XR. Для него iOS 14.5 Beta 5 – не панацея в плане повышения быстродействия. Разница с iOS 14.4.1 микроскопическая.

С iPhone 11 все интереснее. Запуск и программы на iOS 14.5 Beta 5 становятся шустрее (далеко не все).

Как на скорость повлияет финальная версия iOS 14.5 – узнаем в ближайшие дни.

Источник: iAppleBytes

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