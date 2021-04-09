Насколько iOS 14.5 Beta 7 быстрее iOS 14.4.2
Тест на шести айфонах.
На днях состоялся выход обновления iOS 14.5 Beta 7. Это бета-версия с минимальным числом нововведений. Apple пишет, что исправила ошибки.
Как эти изменения влияют на работоспособность системы? YouTube-канал iAppleBytes сравнил iOS 14.5 Beta 7 с актуальной iOS 14.4.2 на нескольких iPhone.
В тесте приняли участие следующие модели:
- iPhone SE
- iPhone 6S
- iPhone 7
- iPhone 8
- iPhone XR
- iPhone 11
На некоторых устройствах iOS 14.4.2 стартует быстрее. Например, на iPhone SE, iPhone 8 и iPhone XR. Впрочем, отличия не кардинальные. Приятный бонус в пару мгновений.
Достаточно ровно обе ОС функционируют на iPhone 11. Чуть иначе на iOS 14.5 Beta 7 реагирует iPhone 6S. Видео и новости загружаются с более высокой скоростью.
С остальными iPhone ситуация сложная. Одни приложения запускаются и работают лучше на iOS 14.4.2. Другие – на iOS 14.5 Beta 7. Зависит от конкретной программы.
По производительности – превосходства iOS 14.5 Beta 7 над iOS 14.4.2 не наблюдается. Плюсы и минусы есть у каждой платформы.
Посмотрите видео iAppleBytes сами. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Источник: iAppleBytes
Читайте также:
- Насколько iOS 14.5 быстрее iOS 14.4.2
- Насколько iOS 12.5.2 быстрее, чем iOS 12.5.1
- iOS 14.4.2 снижает время автономной работы большинства iPhone
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.