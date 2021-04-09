Насколько iOS 14.5 Beta 7 быстрее iOS 14.4.2

Тест на шести айфонах.

На днях состоялся выход обновления iOS 14.5 Beta 7. Это бета-версия с минимальным числом нововведений. Apple пишет, что исправила ошибки.

Как эти изменения влияют на работоспособность системы? YouTube-канал iAppleBytes сравнил iOS 14.5 Beta 7 с актуальной iOS 14.4.2 на нескольких iPhone.

В тесте приняли участие следующие модели:

iPhone SE

iPhone 6S

iPhone 7

iPhone 8

iPhone XR

iPhone 11

На некоторых устройствах iOS 14.4.2 стартует быстрее. Например, на iPhone SE, iPhone 8 и iPhone XR. Впрочем, отличия не кардинальные. Приятный бонус в пару мгновений.

Достаточно ровно обе ОС функционируют на iPhone 11. Чуть иначе на iOS 14.5 Beta 7 реагирует iPhone 6S. Видео и новости загружаются с более высокой скоростью.

С остальными iPhone ситуация сложная. Одни приложения запускаются и работают лучше на iOS 14.4.2. Другие – на iOS 14.5 Beta 7. Зависит от конкретной программы.



По производительности – превосходства iOS 14.5 Beta 7 над iOS 14.4.2 не наблюдается. Плюсы и минусы есть у каждой платформы.

Посмотрите видео iAppleBytes сами. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.

Источник: iAppleBytes

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