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Насколько iOS 14.5 быстрее, чем iOS 14.4.1

19 Мар, 2021

Насколько iOS 14.5 быстрее, чем iOS 14.4.1

Тест старых и новых айфонов.

Вероятно, до релиза iOS 14.5 остались считанные недели (если не считанные дни). Интересно, как новая прошивка повлияет на наши iPhone.

К счастью, есть шанс это проверить. Недавно вышла четвертая бета-версия iOS 14.5. Можно сравнить ее с актуальной iOS 14.4.1 в плане скорости.

Насколько iOS 14.5 быстрее, чем iOS 14.4.1

Сказанное проделал YouTube-канал iAppleBytes. Он испытал обе системы на iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR и iPhone 11.

Увы, особо порадовать нечем. По быстродействию iOS 14.5 не лучше iOS 14.4.1.

 
Особой разницы в загрузке и работе приложений нет. Впрочем, медленнее не стало – и ладно.

Ситуацию способна изменить пятая бета-версия iOS 14.5. Она ожидается до конца марта.

Источник: iAppleBytes

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