Насколько iOS 14.5 быстрее iOS 14.4.2
Тест на iPhone SE.
Глава Apple намекнул, что iOS 14.5 выйдет в ближайшие недели. Ждать осталось недолго. Поэтому интересно – не замедлит ли обновление iPhone.
Не все будут ставить iOS 14.5 на актуальные флагманы. Как апдейт скажется на работе более простых моделей? Например, iPhone SE?
Ответ можно найти в видео популярного YouTube-канала iApplePro. Его автор протестировал последнюю бету iOS 14.5 на iPhone SE. Он сравнил новую систему с iOS 14.4.2.
Если лень смотреть, по ролику видно следующее. iOS 14.5 beta 6 и iOS 14.4.2 стартуют с одинаковой скоростью.
С запуском приложений ситуация неоднозначная. Кажется, что некоторые программы на 14.5 beta 6 загружаются медленнее.
На iOS 14.4.2 они менее задумчивые. Даже сайты в браузере отображаются сразу – в отличие от iOS 14.5 beta 6.
В App Store тоже лидирует iOS 14.4.2. Живее выдает результаты поиска и многое другое.
Впрочем, не забывайте, что iOS 14.5 еще бета. Не исключено, что к релизу все изменится.
Источник: iApplePro
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