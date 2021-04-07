Насколько iOS 14.5 быстрее iOS 14.4.2

Тест на iPhone SE.

Глава Apple намекнул, что iOS 14.5 выйдет в ближайшие недели. Ждать осталось недолго. Поэтому интересно – не замедлит ли обновление iPhone.

Не все будут ставить iOS 14.5 на актуальные флагманы. Как апдейт скажется на работе более простых моделей? Например, iPhone SE?

Ответ можно найти в видео популярного YouTube-канала iApplePro. Его автор протестировал последнюю бету iOS 14.5 на iPhone SE. Он сравнил новую систему с iOS 14.4.2.

Если лень смотреть, по ролику видно следующее. iOS 14.5 beta 6 и iOS 14.4.2 стартуют с одинаковой скоростью.



С запуском приложений ситуация неоднозначная. Кажется, что некоторые программы на 14.5 beta 6 загружаются медленнее.

На iOS 14.4.2 они менее задумчивые. Даже сайты в браузере отображаются сразу – в отличие от iOS 14.5 beta 6.

В App Store тоже лидирует iOS 14.4.2. Живее выдает результаты поиска и многое другое.

Впрочем, не забывайте, что iOS 14.5 еще бета. Не исключено, что к релизу все изменится.

Источник: iApplePro

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