Насколько iOS 14.5 RC быстрее, чем iOS 14.4.2

Тест на шести айфонах.

iOS 14.5 RC – практически финальная версия. Если в ней не найдут ошибок, именно она пойдет в релиз.

Как iOS 14.5 RC работает относительно iOS 14.4.2? Чтобы узнать ответ, не обязательно становиться тестером. Достаточно посмотреть ролик, выложенный на YouTube.

Канал iAppleBytes сравнил iOS 14.5 RC с iOS 14.4.2. Испытание было проведено на iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR и iPhone 11.

Можете оценить видео самостоятельно. Кому лень – мы расскажем о результатах эксперимента.



Скорость запуска iOS 14.4.2 чуть выше на iPhone SE, iPhone 6S и iPhone 8. На остальных моделях разница не так очевидна.

Приложения лучше функционируют на iOS 14.5 RC. Особенно сказанное заметно на iPhone SE, iPhone 6S и iPhone XR. Позитивный эффект наблюдается в большинстве программ – за некоторыми исключениями.

Меньше всего отличий демонстрируют iPhone 7, iPhone 8 и особенно iPhone 11. На них iOS 14.4.2 и iOS 14.5 RC примерно на одном уровне.

Зато в бенчмарках лидирует iOS 14.5 RC. В них она набирает больше баллов. Хотя с оговорками “в лице” iPhone XR и iPhone 11.

С плавностью интерфейса серьезных проблем не видно. Ни на iOS 14.4.2, ни на iOS 14.5 RC.

Источник: iAppleBytes

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