Насколько iOS 14.6 Beta 1 быстрее, чем iOS 14.5 RC

Тест на шести айфонах.

На прошлой неделе Apple круто удивила. Во-первых, она выпустила релиз-кандидат iOS 14.5. Во-вторых, представила iOS 14.6 Beta 1.

Чем новинки отличаются? Стала ли iOS 14.6 Beta 1 быстрее предшественницы? Давайте узнаем.

Ответ на вопрос содержится в новом видео iAppleBytes. Популярный YouTube-канал протестировал прошивки на шести моделях iPhone.

В список участников вошли iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR и iPhone 11.



Посмотрите ролик iAppleBytes и оцените различия. Кому лень – мы кратко расскажем содержание.

Явный плюс iOS 14.6 Beta 1 – она быстрее загружается. Иногда система обходит iOS 14.5 RC на несколько секунд.

С запуском приложений ситуация неоднозначная. Обе платформы хороши на iPhone 11 и iPhone XR.

На iPhone 8 и iPhone 7 чаша весов склоняется в пользу iOS 14.6 Beta 1. Важные вещи – вроде App Store – стартуют с ускорением.

Также испытывалась игра Subway Surfers. Ей больше подходит iOS 14.6 Beta 1 на iPhone SE и iPhone 6S.

В остальном – ПО функционирует схожим образом. Без перегибов в какую-либо сторону. Хотя iOS 14.5 RC чуть “проворнее” на iPhone SE.

В бенчмарках однозначного лидера нет. У iOS 14.6 Beta 1 больше баллов на iPhone SE, iPhone 8, iPhone XR и iPhone 11. Но iOS 14.5 RC отстает ненамного.

В целом – iOS 14.6 Beta 1 кардинально ничего не меняет. Ждем iOS 14.6 Beta 2.

Источник: iAppleBytes

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